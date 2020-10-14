В Екатеринбурге кончились места для зараженных коронавирусом

В больницах создают допольнительные места для больных COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге из-за роста числа заболевших коронавирусом заканчиваются места в больницах для их госпитализации. По данным источников URA.RU в медицинской среде, в трех городских больницах готовятся открыть дополнительные места для больных COVID-19. Эту информацию частично подтвердили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

«Число больных растет, нужно готовиться их размещать, поэтому перепрофилируются новые отделения», — уточнил инсайдер. По его данным, дополнительные места для больных коронавирусом создадут в паллиативном отделении городской больницы №2, в терапевтическом отделении ЦГБ №1, а также в детской больнице №8.

«Паллиативное отделение городской больницы №2 включено в перечень медорганизаций, подлежащих перепрофилированию для работы с COVID-19, пневмониями и ОРВИ. Отделение уже работало в таком режиме, готовность к принятию таких пациентов здесь высока: имеется и оборудование, в том числе кислородное, и медицинский персонал. Отделение временно возвращается в работу с коронавирусном — до того момента, как необходимости в этом не станет. Пациенты перенаправлены в другое медицинское учреждение с обеспечением максимальной безопасности и комфорта для них и их родственников», — сообщили в штабе. Но его сотрудники не уточнили, какое число мест в больницах Екатеринбурга занято и существует ли дефицит коечного фонда.