В Кургане резко выросли цены на продукты

За неделю в Кургане на 5% подорожали сахар и помидоры. Информация о средних потребительских ценах на продукты появилась на сайте Свердловскстата.
Сахар за неделю с 5 по 12 октября подорожал до 45,9 рубля за килограмм. Свежие помидоры также прибавили в цене, достигнув 82,7 рубля за килограмм. Чуть меньше (на 2-4%) подорожали лук (24,1 рубля за кг), десяток яиц (56,2 рубля), а также картофель (21,8 рубля). При этом статистика зафиксировала небольшое падение на такие продукты, как яблоки (111 р. за кг. — 3%), капуста (17 р. за кг. — 6%), морковь (34,9 р. за кг. — 4%), гречка (94,9 р. за кг. — 1%), чай (888 р. за кг. — 1%) и водка (609,8 р. за л. — 1%).
В Кургане вторую неделю подряд дорожают сахар и яйца. Неделей ранее цена на эти продукты увеличилась на 3%. Также наблюдался рост цена на мясные детские консервы.
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