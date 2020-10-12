В Кургане резко подорожало детское питание и сахар

В Кургане подорожали продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мясные консервы для детского питания, сахар и яйца подорожали в Кургане. Сравнительные данные цен на продукты с 28 сентября по 5 октября приведены на сайте Свердловскстата.

Согласно сведениям, мясные консервы для детского питания подорожали почти на 6% — килограмм продукта стал стоить 993 рубля. Также за неделю на 3% поднялась цена на сахар (43,7 рублей за кг) и яйца (10 штук — 54,8 рублей). Немного (на 1%) подорожали свежие помидоры. За килограмм покупатели платили в среднем 78,6 рублей.

Больше всего подешевел за неделю картофель — его цена упала на 3% (21,3 рублей за кг). Также в числе продуктов, которые стали стоить чуть дешевле (-1%), оказались замороженная рыба, жирный творог, морковь, лук, огурцы и яблоки.