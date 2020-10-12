12 октября 2020
11 октября 2020
10 октября 2020

В Кургане резко подорожало детское питание и сахар

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торговые центры. Курган, торговый центр, продукты, корзина с продуктами, тц, покупатель
В Кургане подорожали продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мясные консервы для детского питания, сахар и яйца подорожали в Кургане. Сравнительные данные цен на продукты с 28 сентября по 5 октября приведены на сайте Свердловскстата.

Согласно сведениям, мясные консервы для детского питания подорожали почти на 6% — килограмм продукта стал стоить 993 рубля. Также за неделю на 3% поднялась цена на сахар (43,7 рублей за кг) и яйца (10 штук — 54,8 рублей). Немного (на 1%) подорожали свежие помидоры. За килограмм покупатели платили в среднем 78,6 рублей.

Больше всего подешевел за неделю картофель — его цена упала на 3% (21,3 рублей за кг). Также в числе продуктов, которые стали стоить чуть дешевле (-1%), оказались замороженная рыба, жирный творог, морковь, лук, огурцы и яблоки.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...