Выходить на смены не по графику приходится из-за роста числа больных Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Курганские водители автомобилей скорой помощи заявили, что перерабатывают. Не по графику приходится выходить на смену из-за увеличения числа заболевших ОРВИ и коронавирусом, также это вызвано уходом коллег на больничный. Об этом URA.RU рассказали водители.

«Машин скорой помощи не прибавилось. Только уменьшилось в связи с тем, что почти половина коллег на больничном. Мы работаем не в нормальном режиме. Сутки через сутки, а не сутки через трое. У нас перерывов нет», — рассказал водитель журналисту.

Со слов другого водителя, среди персонала болеют как водители, так и фельдшеры и врачи. Ситуация с массовой заболеваемостью продолжается в течение двух недель. При этом при выходе на смену бригады скорой помощи проходят жесткий отбор. «Нам ртутными градусниками стали измерять температуру. Если повышенная, сразу отправляют на больничный. Обратно не пускают, пока не будет отрицательного теста на коронавирус», — пояснил водитель.

В департамент информационной и внутренней политики URA.RU направило запрос. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее агентство сообщало, что нагрузка на скорую помощь выросла в 5 раз. В Курганской области пациенты долго ждут скорую помощь и результаты тестов на коронавирус. В поликлиниках скапливаются очереди, а колл-центр не справляется с большим количеством звонков.