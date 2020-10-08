Курганские власти признали проблемы в медицине

По заявлениям властей, уже на следующей неделе скорые будут приезжать быстрее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области пациенты долго ждут скорую помощь и результаты тестов на коронавирус. В поликлиниках скапливаются очереди, а колл-центр не справляется с большим количеством звонков. О таких проблемах в медицине заявил вице-губернатор Владислав Кузнецов в обращении, которое опубликовал региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

«За последнюю неделю кратно выросло число звонков в колл-центр департамента здравоохранения. Колл-центр не справляется», — заявил Кузнецов. Для решения проблемы власти хотят привлечь к работе дополнительных операторов. «Не могу обещать, что все изменится в один день, но, думаю, что к середине следующей недели время ответа будет приемлемо», — отметил он.

«Второй вопрос, который беспокоит людей — это тестирование на коронавирус. Долго ждать забора тестов, долго ждать результата», — рассказал чиновник, пообещав переформатировать работу лабораторий. По его данным, «к среде ситуация нормализуется». Чтобы избежать очередей в поликлиниках, власти планируют разделить потоки пациентов: те, кто обращается впервые — отдельно, кто уже получает лечение — отдельно.

«Люди вызывают „скорую“, она едет часами. Это неприемлемо, болезнь развивается достаточно быстро, скорая помощь должна приезжать в регламентное время», — подчеркнул Кузнецов. По его словам, с 10 октября в регионе запустят новые машины скорой помощи, благодаря чему время приезда бригад уменьшится.

О проблемах в медицине ранее неоднократно сообщало URA.RU. Курганцы заявляли, что по нескольку дней ждут скорую помощь и результаты тестов, а в больницах не хватает лекарств. Чиновники при этом просили жителей города не писать в соцсетях анонимные жалобы, а доверять только официальной информации.