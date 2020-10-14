Шутник потребовал срочно отремонтировать дорогу и найти депутата Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Заместителя главы Нижневартовска, директора департамента общественных коммуникаций администрации города Светлану Селиванову разыграли телефонные пранкеры. Представившись президентом РФ Владимиром Путиным и имитируя его голос, шутники потребовали поскорее отремонтировать дорогу и попросили найти одного из депутатов. О звонке URA.RU рассказала сама Селиванова.

«Разговор был интересный. И они, и я сразу поняли, кто есть кто, но продолжали общаться. Кстати, они очень деликатно шутили и с ними приятно было общаться», — с юмором прокомментировала ситуацию вице-мэр.

Журналисту URA.RU удалось послушать полную запись телефонного разговора Селивановой и «Путина», но он принято решение не публиковать ее по этическим соображениям. Сначала пранкер поинтересовался, справляется ли вице-мэр со своими обязанностями, после чего попросил в кратчайшие сроки сделать дорогу по улице Индустриальной. «И где Землянкин? (речь про депутата местной думы Сергея Землянкина — ред). Почему я не могу до него дозвониться? Где он сейчас находится?» — спросил в итоге «президент».

В ответ Селиванова сказала, что свяжется с депутатом и передаст ему номер телефона «Путина», если тот его продиктует. Пранкер его продиктовал, оговорившись, что это номер помощников и положил трубку, но затем перезвонил снова и признался, что это был устроенный друзьями Землянкина розыгрыш. Правда, целью пранка должен был стать сам депутат, но до него не удалось дозвониться.

Ранее URA.RU писало, что пранкеры Лексус и Вован разыграли мэра Праги Зденека Гржиба по телефону. Поводом для розыгрыша стал снос памятника маршалу СССР Ивану Коневу.