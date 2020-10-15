РФ покинула группу по расследованию крушения Boeing на Украине

Россия продолжит взаимодействовать с Нидерландами по расследованию крушения Boeing Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

новость из сюжета Авиакатастрофа малайзийского Boeing 777 над Украиной

Россия вышла из трехсторонней консультационной группы с Австралией и Нидерландами по расследованию крушения малазийского Boeing, разбившегося под Донецком (Украина) в 2014 году. Об этом заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

«Недружественные действия Нидерландов лишают смысла продолжение трехсторонних консультаций и наше участие в них», — говорится в сообщении ведомства. В министерстве добавили, что Россия продолжит взаимодействие с Нидерландами, но проходить это будет в другом формате.

В МИД РФ подчеркнули, что Россия выступала за проведение тщательного расследования инцидента и сотрудничала со следствием. Однако с точки зрения дипломатов РФ следствие было предвзято. Это является официальной причиной выхода страны из консультационной группы.

Малазийский Boeing потерпел крушение на Украине в 2014 году. На борту в момент катастрофы находились 298 человек, передает агентство Nation News. Власти Украины обвиняют в инциденте непризнанные Луганскую и Донецкую народные республики.