Песню Семена Слепакова процитировал глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о выборах в США, процитировал песню юмориста-барда Семена Слепакова. Глава ведомства сказал, что «Америка нас не любит». Именно с этих слов начинается песня Слепакова, которая появилась в 2014 году. Россияне начали обсуждать композицию Слепакова и то, что Лавров решил ее процитировать. URA.RU собрало самые яркие реакции пользователей соцсетей.

Похвала или хула? Скрин: Twitter

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов шутит, что песня стала гимном МИД РФ

Кто-то видит в песне Слепакова сатиру… Скрин: Twitter

…другие не видят ничего творческого Скрин: Facebook

Пользователи указывают на множество смыслов в песне Слепакова Скрин: Facebook

И задают философские вопросы Скрин: Facebook