Песню Семена Слепакова процитировал глава МИД РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о выборах в США, процитировал песню юмориста-барда Семена Слепакова. Глава ведомства сказал, что «Америка нас не любит». Именно с этих слов начинается песня Слепакова, которая появилась в 2014 году. Россияне начали обсуждать композицию Слепакова и то, что Лавров решил ее процитировать. URA.RU собрало самые яркие реакции пользователей соцсетей.
Похвала или хула?
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов шутит, что песня стала гимном МИД РФ
Кто-то видит в песне Слепакова сатиру…
…другие не видят ничего творческого
Пользователи указывают на множество смыслов в песне Слепакова
И задают философские вопросы
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