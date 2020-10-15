В соцсетях поспорили о песне Слепакова «Америка нас не любит». Ее процитировал Лавров

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Российский продюсер, сценарист, комедийный актёр Семен Слепаков. Екатеринбург, слепаков семен
Песню Семена Слепакова процитировал глава МИД РФ Сергей Лавров Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о выборах в США, процитировал песню юмориста-барда Семена Слепакова. Глава ведомства сказал, что «Америка нас не любит». Именно с этих слов начинается песня Слепакова, которая появилась в 2014 году. Россияне начали обсуждать композицию Слепакова и то, что Лавров решил ее процитировать. URA.RU собрало самые яркие реакции пользователей соцсетей.

Похвала или хула?
Скрин: Twitter
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов шутит, что песня стала гимном МИД РФ
Кто-то видит в песне Слепакова сатиру…
Скрин: Twitter
…другие не видят ничего творческого
Скрин: Facebook
Пользователи указывают на множество смыслов в песне Слепакова
Скрин: Facebook
И задают философские вопросы
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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