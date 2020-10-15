В Минздраве рассказали о грозном осложнении после коронавируса

С нарушениями свертываемости крови сталкиваются даже после выздоровления от COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус вызывает нарушения свертываемости крови. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«[Осложнение -] нарушение свертывающей системы крови, особенно у пациентов, которые имеют заболевания сердечно-сосудистой системы, имеют тромбофилические предрасположенности», — цитирует Мурашко РИА «Новости». Он назвал это осложнение «грозным». Нарушение в работе кровеносной системы наблюдается после выздоровления, а также у пациентов с легкой и бессимптомной формой COVID-19, добавил министр.

Людям с нарушениями работы сердечно-сосудистой системы особенно важно следовать всем предписаниям врачей, отметил Мурашко. В том числе принимать препараты, влияющие на свертываемость крови.

Ранее Мурашко назвал срок начала массовой вакцинации от коронавируса, передает телеканал 360. По словам министра, процесс хотят начать в конце ноября.