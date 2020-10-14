Полицейский четыре дня провел на ИВЛ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Скоропостижно скончался заместитель начальника кадров управления МВД Екатеринбурга Данил Халимов, который последние четверо суток был на аппарате ИВЛ. Об этом URA.RU сообщил знакомый полицейского. Халимов — известный спортсмен, призер международных соревнований по греко-римской борьбе, он отвечал за физподготовку полицейских.

«У него были признаки ОРВИ, он дважды вызывал скорую, но ему отказывали в госпитализации. В итоге он попал в реанимацию и умер спустя четыре дня. У него сгорели легкие», — рассказал собеседник URA.RU. Он уточнил, что получить результат тест на коронавирус Халимов не успел.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых не подтвердил, но и не опроверг информацию о смерти Халимова. Он сослался на то, что диагнозы конкретных людей не подлежат разглашению.

По данным инсайдеров, у Данила Халимова осталось двое детей. Его жена, по их данным, также болеет коронавирусом.

Согласно открытым источникам, Данил Халимов родился в 1978 году в Нижнем Тагиле. В 1996 году стал бронзовым призером чемпионата Европы среди юниоров и серебряным призером чемпионата мира среди юниоров. В 1997 году на чемпионате Европы среди юниоров занял 5-е место. Впоследствии переехал в Казахстан. В 2002 году завоевал серебряную медаль Азиатских игр. В 2003 году занял 4-е место на чемпионате мира и стал серебряным призером кубка мира. В 2004 году завоевал серебряную медаль чемпионата Азии, а на Олимпийских играх в Афинах занял 5-е место.