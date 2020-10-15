Мужчина сам вылечился от коронавируса, пока ждал тест в Кургане

В Кургане петербуржец вылечился от COVID, пока ждал результата теста Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Кургане гость из Санкт-Петербурга Владимир Поздняков 15 дней ждет результата теста на коронавирус. За это время мужчина практически вылечился от заболевания, по симптомам похожего на коронавирус. Об этом петербуржец рассказал URA.RU.

«Приехал в Курган навестить родителей и заболел. 1 октября пришел врач, прослушал меня, быстро взял мазок, выписал лекарства и сказал, что через 5 дней результат мне сообщат», — рассказал Поздняков.

С его слов спустя неделю результата не было. Мужчина звонил в поликлинику. Вначале обещали на следующий день, а затем номер был постоянно занят. «Сейчас я конечно подлечился, благодаря себе и интернету, ибо прописанные лекарства не избавляли меня от жесткого кашля. Вернулся вкус, но мне хотелось бы знать, когда мне можно контактировать со своими родителями, которые застряли за городом, чтобы их не убить случайно. Я понял, что выжить в Кургане у них будет очень мало шансов», — написал гость из Санкт-Петербурга. Он добавил, что по последней информации результат на COVID ему обещают сообщить 19 октября.

О сложностях в том, чтобы узнать результаты анализов на коронавирус, URA.RU рассказал еще один заболевший. Мужчина не может дозвониться по номеру телефона, указанному оперштабом для уточнения результатов. «Телефон полдня сегодня не работал. Потом было постоянно занято. Номер единственный, и это не колл-центр», — пояснил молодой человек.

В оперштаб по борьбе с коронавирусом направлен запрос по поводу сроков проведения анализов и возможности узнать результат. На момент публикации ответ не поступил.