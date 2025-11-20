В кинотеатре «Клумба-Синема» курганцам покажут комедию «Маэстро» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Заозерном районе Кургана состоится показ финальной версии фильма «Маэстро», на презентацию приедет сценарист комедии Макс Суслов. Кинолента отличается экспериментальными моментами в съемочном процессе, в который привлекли актеров-непрофессионалов. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU режиссер киноленты Михаил Кукушкин.

«Окончательный вариант фильма „Маэстро“ будет впервые показан курганской публике 28 ноября в кинотеатре „Клумба Синема“ в ТЦ „Стрекоза“. Дебютантами в фильме стали не только актеры — съемочная группа состояла на восемьдесят процентов из студентов нашей кинолаборатории. И мне кажется, эта молодая энергия видна на экране. Надеюсь, для кого-то из ребят наш фильм станет трамплином в большое кино», — отметил режиссер.

Перед финальным монтажем фильма режиссер устраивал закрытые показы в Кургане. Так зрители смогли повлиять на доработку комедии. Одной из значимых изменений стало сокращение начальной сцены и переработка финала, чтобы сделать его более понятным и логичным. Финансирование ленты стало, в том числе, возможным благодаря гранту Президентских культурных инициатив.

В картине снялись известные актеры, включая Владимира Карпука и Кирилла Кяро. В качестве эксперимента в фильме также сыграли непрофессиональные актеры-студенты из Нижнего Новгорода, где и снималась комедия, в основном это были ребята из местных вузов.













