В курганских соцсетях и мессенджерах появились сообщения о работе спецслужб возле лицея №12. Учеников отпустили с последнего урока, тревога оказалась ложной. Видео с места событий появилось в telegram-канал «Курганистан».

Редакция обратилась за комментариями к представителям администрации города. «Сегодня на номер службы „112“ поступило сообщение о подозрительном предмете рядом с территорией лицея № 12 по ул. Кравченко. На место оперативно выехали дежурные службы Кургана, и дети были отпущены с последнего урока. Обследованием установлено, что предмет не представляет опасности, тревога оказалось ложной», — рассказали в пресс-службе городской администрации.