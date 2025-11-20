Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В курганском лицее №12 прервали уроки из-за подозрительного предмета. Видео

20 ноября 2025 в 18:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В лицее Кургане отменили уроки из-за тревоги

В лицее Кургане отменили уроки из-за тревоги

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В курганских соцсетях и мессенджерах появились сообщения о работе спецслужб возле лицея №12. Учеников отпустили с последнего урока, тревога оказалась ложной. Видео с места событий появилось в telegram-канал «Курганистан».

«У нас историю отменили. Школу эвакуировали, вроде как она заминирована», — общаются дети, которые записали видео возле школы.

Редакция обратилась за комментариями к представителям администрации города. «Сегодня на номер службы „112“ поступило сообщение о подозрительном предмете рядом с территорией лицея № 12 по ул. Кравченко. На место оперативно выехали дежурные службы Кургана, и дети были отпущены с последнего урока. Обследованием установлено, что предмет не представляет опасности, тревога оказалось ложной», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Продолжение после рекламы

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал