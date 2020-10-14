Теперь нескольким десяткам юных лыжников придется оборудовать помещение заново Фото: Анастасия Богданова © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) местный предприниматель отобрал у спортивной школы инвентарь, предоставленный ей несколько лет назад. Как утверждают источники URA.RU, перед этим он проиграл выборы в местное собрание депутатов.

«Бизнесмен Николай Крюков приволок гостинцы четыре года назад. Дети (их в лыжной секции больше 30) и ветераны спорта ахали от восторга, о таком они могли только мечтать. Наконец-то появились раздевалка, шкафчики, два станка для обработки лыж и много чего еще. Но в этом году меценат решил все переиграть. Заявил, что 80% закупленного на миллион стаффа куда-то испарилось, а виновата в этом школа», — сообщает издание Mash.

Как пояснил URA.RU источник в Копейске, причиной поступка мецената-коммунальщика (он возглавляет ООО «Коммунальный стандарт») стали проигранные выборы. «Крюков вложил в кампанию очень большие деньги, попал в скандал, но в итоге проиграл. Теперь он постоянно пребывает в дурном настроении», — пояснил собеседник агентства.

В разговоре с URA.RU Крюков заявил, что не будет общаться «с корреспондентом, не подтвердившим свои полномочия», не знает никакого издания Mash и не видел ролика, в котором звучит его аудиокомментарий. Последний сводится к тому, что имущество он забрал после того, как спортшкола неоднократно проигнорировала его просьбы поставить инвентарь на свой баланс. «Мы берем и забираем, пока все не растащили до конца. Теперь я вынужден сделать спортивный клуб по подготовке спортсменов-лыжников без привлечения муниципалитета», — звучит за кадром голос на фоне фото Крюкова.