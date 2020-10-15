Раскрыта причина включения Госсовета в Конституцию РФ

Виктор Потуремский объяснил, зачем президент РФ создает Госсовет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В рамках Госсовета будет сосредоточена вся публичная власть в России. Именно поэтому положение о новой структуре впервые появилось в Конституции и был разработан и внесен в Госдуму соответствующий законопроект, объяснил URA.RU директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

«Госсовет станет точкой сборки всей публичной власти. Это будет основная площадка, на которой, в первую очередь, станут обсуждаться вопросы регионального развития. Он будет согласовывать решение социально-экономических задач между федеральной и региональной властями. Это его преимущество, которого нет в прежних более формальных структурах. И благодаря этому Госсовет отвечает на запрос населения на более качественные усилия по решению проблем», — рассказал эксперт.

По словам собеседника, на уровне Госсовета будут приниматься все стратегические решения по внутренней и внешней политике. «В этом коллегиальном органе очень высокий уровень компетентности по полномочиям и по положению в структуре федеральной и региональной власти — в него входит все руководство страны. В этом залог эффективных решений стоящих перед ним вопросов. Госсовет будет определять все стратегические решения по внутренней и внешней политике. И его роль будет только возрастать», — уверен ньюсмейкер. Он добавил, что раз Госсовет становится основным органом власти, то также он будет определять показатели эффективности и отслеживать их исполнение.

Президент Владимир Путин 14 октября внес в Госдуму законопроект «О Госсовете», положения о котором ранее появились в рамках внесения поправок в Конституцию. Согласно документу, председателем новой структуры является президент. Членами Госсовета по должности станут премьер-министр, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов. По решению президента в этот состав могут быть включены представители партий, имеющих фракции в Госдуме, представители местного самоуправления и иные лица. Законопроект будет рассмотрен в октябре.