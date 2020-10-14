Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете. Он определяет статус, структуру и полномочия нового органа.
«Путин внес в Госдуму законопроект о Госсовете», — передает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета по госстроительству Павла Крашенинникова. По его словам, в совет войдут премьер-министр, спикеры Госдумы и Совфеда, глава администрации Кремля и губернаторы. По решению президента в орган смогут входить другие люди.
Законопроект подразумевает расширение полномочий Госсовета. В частности, орган сможет инициировать проекты законов и вносить их в Госдуму. По словам Клишаса, Госсовет в обновленном формате призван обеспечить согласованную работу всех уровней власти. Одной из ключевых задач Совета станет обсуждение основных вопросов кадровой политики.
Государственный совет также будет участвовать в разработке задач политики государства и содействовать функционированию госорганов, отметил Крашенинников. Также орган будет обсуждать параметры бюджета, рассматривать законопроекты общегосударственного значения, оценивать эффективность региональных властей и анализировать управление страной в целом.
Первое чтение законопроекта может пройти в октябре, рассказал Крашенинников. Принять закон могут уже в ноябре, заключил он.
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