Собчак ответила, будет ли участвовать в выборах в Госдуму

Журналистка Ксения Собчак, скорее всего, не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Она отметила, что на данный момент ее все устраивает.
«Я не могу сказать, что у меня есть какое-то решение по этому вопросу. Но могу сказать: скорее нет, чем да», — приводит слова Собчак радиостанция «Эхо Москвы». Она добавила, что не выдвигала свою кандидатуру, хотя, по ее словам, уже сейчас начались политические баталии между кандидатами за место в Госдуме следующего созыва.
Слухи о том, что Ксения Собчак собирается участвовать в выборах в Госдуму, появились после ее интервью. В нем она не стала напрямую отвечать на вопрос о своем выдвижении за пост депутата нижней палаты парламента страны. Однако призналась, что ей интересна политика.
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