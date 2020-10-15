Собчак ответила, будет ли участвовать в выборах в Госдуму

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Бизнес-форум
Ксения Собчак отметила, что ей нравится заниматься журналистикой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Журналистка Ксения Собчак, скорее всего, не будет участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Она отметила, что на данный момент ее все устраивает.

«Я не могу сказать, что у меня есть какое-то решение по этому вопросу. Но могу сказать: скорее нет, чем да», — приводит слова Собчак радиостанция «Эхо Москвы». Она добавила, что не выдвигала свою кандидатуру, хотя, по ее словам, уже сейчас начались политические баталии между кандидатами за место в Госдуме следующего созыва.

Слухи о том, что Ксения Собчак собирается участвовать в выборах в Госдуму, появились после ее интервью. В нем она не стала напрямую отвечать на вопрос о своем выдвижении за пост депутата нижней палаты парламента страны. Однако призналась, что ей интересна политика.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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