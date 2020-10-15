Юрий Лоза хотел бы получить звание «Заслуженного артиста» Фото: Личная страница Юрия Лозы в Facebook

Уральский музыкант Юрий Лоза поблагодарил президента России Владимира Путина за объявленную ему благодарность. При этом он отметил, что логичнее ему было бы присвоить звание «Заслуженного артиста», на которую он был выдвинут год назад.

«Президенту спасибо, конечно же, — сказал музыкант РИА „Новости“. — Вот если бы президенту документы на звание „Заслуженный артист“ предложили подписать, было бы логичнее, как мне кажется. А так получается, что с точки зрения российской? культуры ничего более грамоты я не достоин. Так и с чем меня поздравлять?».

В четверг стало известно, что российский лидер объявил благодарность Юрию Лозе. В документе речь шла о заслугах и развитии отечественной культуры и искусства, а также «многолетнюю плодотворную деятельность».