Юрий Лоза получил благодарность от Путина

Президент России Владимир Путин объявил благодарность за творческую деятельность уральскому музыканту Юрию Лозе. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.
«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность Лозе Юрию Эдуардовичу», — говорится в документе. Сам музыкант данное событие пока никак не прокомментировал.
Певец и поэт Юрий Лоза родился в Свердловске в 1954 году. Несколько лет назад приобрел популярность как критик российских и зарубежных исполнителей. Кроме того, Лоза прославился своим заявлением, что Земля плоская, передает «Дни.ру».
Подписывайтесь на URA.RU в