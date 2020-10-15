Юрий Лоза получил благодарность от Путина

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Клипарт. Юрий Лоза. Екатеринбург, лоза юрий
Юрий Лоза получил благодарность за многолетнюю творческую деятельность Фото: Личная страница Юрия Лозы в Facebook

Президент России Владимир Путин объявил благодарность за творческую деятельность уральскому музыканту Юрию Лозе. Соответствующее распоряжение опубликовано на интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность Лозе Юрию Эдуардовичу», — говорится в документе. Сам музыкант данное событие пока никак не прокомментировал.

Певец и поэт Юрий Лоза родился в Свердловске в 1954 году. Несколько лет назад приобрел популярность как критик российских и зарубежных исполнителей. Кроме того, Лоза прославился своим заявлением, что Земля плоская, передает «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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