Звезда «Уральских пельменей» взялась за уборку Екатеринбурга

Юлия Михалкова предложила всем желающим присоединиться к акции по уборке городского пруда Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова примет участие в экологической акции «Вода России», в рамках которой вместе с волонтерами очистит екатеринбургское озеро Шарташ от мусора. Об этом Михалкова заявила в Instagram.

«18 октября я приеду в Екатеринбург, чтобы принять участие в экологической акции „Вода России“ и вместе с волонтерами прибрать участок берега озера Шарташ», — написала Михалкова. По ее словам, многие горожане путают озеро с мусорной свалкой.

Михалкова пригласила всех желающих составить ей компанию. Сбор участников акции состоится в 10:30. При этом при уборке будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологических нормы.