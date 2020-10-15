15 октября 2020

Звезда «Уральских пельменей» взялась за уборку Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с Юлей Михалковой. Екатеринбург, михалкова юлия, портрет
Юлия Михалкова предложила всем желающим присоединиться к акции по уборке городского пруда Фото: Анна Майорова © URA.RU

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова примет участие в экологической акции «Вода России», в рамках которой вместе с волонтерами очистит екатеринбургское озеро Шарташ от мусора. Об этом Михалкова заявила в Instagram.

«18 октября я приеду в Екатеринбург, чтобы принять участие в экологической акции „Вода России“ и вместе с волонтерами прибрать участок берега озера Шарташ», — написала Михалкова. По ее словам, многие горожане путают озеро с мусорной свалкой.

Михалкова пригласила всех желающих составить ей компанию. Сбор участников акции состоится в 10:30. При этом при уборке будут соблюдаться все санитарно-эпидемиологических нормы.

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Друзья! 18 октября я приеду в Екатеринбург, чтобы принять участие в экологической акции «Вода России» и вместе с волонтёрами прибрать участок берега озера Шарташ. Это одно из любимых мест отдыха горожан и, к сожалению, немало тех, кто путает озеро с мусорной свалкой: осталвяет после себя бутылки, пакеты, объедки. Стыд и позор таким людям! Конечно, мы не уберем за день весь Шарташ. Но, своим примером я хочу вдохновить тысячи людей на то, чтобы помочь озеру. Я приглашаю всех неравнодушных горожан присоединиться ко мне! Сбор участников с 10:30. Начало уборки в 11 утра. Акция пройдет при строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологичечких норм. Если вы в другом городе, то присоединяйтесь к акциям "Вода России" рядом с вашим домом. Список на сайте БЕРЕГДОБРЫХДЕЛ.РФ. #ВодаРоссии #волонтеры #берегдобрыхдел #Екатеринбуг

Публикация от Юлия Михалкова (@mihalkova)

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