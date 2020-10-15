15 октября 2020

Девочка из Копейска просит лишить мать родительских прав. В дело вмешался Бастрыкин

© Служба новостей «URA.RU»
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Совет безопасности. Челябинск., бастрыкин александр
Александр Бастрыкин взял под контроль историю с девочкой, которую избивает отчим Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль проверку, для выяснения обстоятельств в истории с девочкой из Копейска (Челябинская область), которая просит лишить мать родительских прав. Об этом сообщает пресс-служба СКР. Поводом для проверки стал сюжет, показанный в программы «Мужское и женское» на Пером канале.

«В эфире одной из программ обсуждалась история 15-летней девочки из Челябинской области, которая просит лишить мать родительских прав. Сообщается, что после смерти отца мать стала злоупотреблять спиртным, а отчим бил девочку», — говорится в сообщении пресс-службы.

Проверку по данной информации проводит следственное управление СКР по Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе управления в ходе проверки будет принято процессуальное решение. Девочка проживает в Копейске.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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