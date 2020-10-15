15 октября 2020

В челябинском СК появился новый руководитель

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, следственный комитет, челябинская область, шеврон следственного комитета
В следственном управлении СКР по Челябинской области назначили нового зама Фото: Илья Московец © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Заместителем начальника следственного управления СКР по Челябинской области назначен Константин Правосудов, ранее руководивший следственным отделом Ленинского района Челябинска. Об этом URA.RU сообщил в пресс-службе управления.

«Такое назначение состоялось», — сообщили в пресс-службе управления. URA.RU дозвонилось до Правосудова. «Я в отпуске, — сообщил он. — Сейчас не могу говорить».

В руководстве СУ СКР по Челябинской области четыре руководящих ставки — начальника, его первого заместителя и двух обычных замов. Руководивший челябинским СУ Денис Чернятьев был переведен на аналогичную должность в Башкортостан. Один из замов, Игорь Пашков, перебрался в Башкортостан, где занял пост заместителя Чернятьева.

В руководстве челябинского СК остались Степан Шульга и Константин Мирошниченко. Шульга некоторое время руководил управлением в статусе и. о. руководителя, теперь эту должность занимает Мирошниченко. После перевода Чернятьева это первое назначение в управлении.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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