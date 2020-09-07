07 сентября 2020

В челябинском следственном управлении сменилось руководство

© Служба новостей «URA.RU»
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Прокуратура. Прием в честь Дня прокуратуры. Челябинск, шульга степан
Степан Шульга оставил кресло руководителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Перестановки в силовых ведомствах

Исполняющий обязанности начальника следственного управления СКР по Челябинской области Степан Шульга оставил пост руководителя. В пресс-службе управления URA.RU подтвердили смену руководства. Шульга занял прежнюю должность — первого заместителя начальника следственного управления

«Исполняет обязанности начальника управления Константин Мирошниченко», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. Полковник юстиции Мирошниченко с 2011 года занимает должность замначальника управления.

Шульга стал временным руководителем год назад, когда действующий начальник управления Денис Чернятьев был переведен на аналогичную должность в Башкортостан. Продлевать Шульге контракт как врио начальника в Москве не стали. Мирошниченко у него был единственным замом, еще две ставки в руководстве управления остаются вакантными.

«Больше назначать на врио руководителя, кроме Мирошниченко, было некого, — пояснил URA.RU источник в СКР. — Постоянного начальника управления назначат позже».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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