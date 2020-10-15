Человек, который управлял катером, скрылся с места происшествия Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

После столкновения катера и моторной лодки в акватории Камы в Пермском крае, в результате которого погиб человек, началась проверка. Об этом сообщает уральское транспортное управление на транспорте.

Столкновение произошло в районе поселка Лысьва. «Двое мужчин на самодельной лодке с подвесным лодочным мотором плыли в акватории реки Кама <…> С противоположного берега от поселка на большой скорости двигался катер, который совершил столкновение с лодкой», — отмечено в сообщении управления.

После удара лодка перевернулась. Люди, которые находились в лодке, оказались в воде. Один мужчина утонут. Человек, который управлял катером, скрылся. ЧП произошло в июле 2020 года, однако подробности выяснились только сейчас. Следователи начали проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося.