15 октября 2020
14 октября 2020

В Пермском крае катер протаранил лодку. Один человек погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд по безопасности на водных объектах. Сургут, мчс, река, катер, спасатели на воде
Человек, который управлял катером, скрылся с места происшествия Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

После столкновения катера и моторной лодки в акватории Камы в Пермском крае, в результате которого погиб человек, началась проверка. Об этом сообщает уральское транспортное управление на транспорте.

Столкновение произошло в районе поселка Лысьва. «Двое мужчин на самодельной лодке с подвесным лодочным мотором плыли в акватории реки Кама <…> С противоположного берега от поселка на большой скорости двигался катер, который совершил столкновение с лодкой», — отмечено в сообщении управления.

После удара лодка перевернулась. Люди, которые находились в лодке, оказались в воде. Один мужчина утонут. Человек, который управлял катером, скрылся. ЧП произошло в июле 2020 года, однако подробности выяснились только сейчас. Следователи начали проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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