15 октября 2020
14 октября 2020

Вторая волна коронавируса в Тюмени бьет рекорды

© Служба новостей «URA.RU»
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Скорая помощь в 40 ГКБ в Коммунарке. Москва, скорая помощь, больница, коронавирус, covid, ковид, 40 гкб коммунарка, SARS-CoV-2
С каждым днем в Тюмени все больше зараженных коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Тюмени за сутки коронавирус обнаружили у 136 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб. Показатель больше, чем в какой-либо из предыдущих дней пандемии.

«Тюменская область — 136 [выявленных заболевших за сутки]. Летальные случаи — 1», — говорится в сообщении оперштаба по профилактике коронавируса. Накануне служба отчитывалась о 133 зараженных.

За все время пандемии в Тюмени коронавирусом заболели 11 275 человек. Выздоровели к данному моменту не многим более 70%. Ранее URA.RU писало, что тюменцы часами не могут дозвониться до врачей и долго ждут приезда докторов на дом.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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