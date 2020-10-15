Вторая волна коронавируса в Тюмени бьет рекорды

С каждым днем в Тюмени все больше зараженных коронавирусом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Тюмени за сутки коронавирус обнаружили у 136 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб. Показатель больше, чем в какой-либо из предыдущих дней пандемии.

«Тюменская область — 136 [выявленных заболевших за сутки]. Летальные случаи — 1», — говорится в сообщении оперштаба по профилактике коронавируса. Накануне служба отчитывалась о 133 зараженных.

За все время пандемии в Тюмени коронавирусом заболели 11 275 человек. Выздоровели к данному моменту не многим более 70%. Ранее URA.RU писало, что тюменцы часами не могут дозвониться до врачей и долго ждут приезда докторов на дом.