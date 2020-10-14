Тюменцы часами не могут дождаться скорой помощи

Жители Тюмени жалуются на работу врачей Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жители Тюмени часами не могут дозвониться в службу скорой помощи и вызвать врача на дом. Об этом тюменцы активно рассказывают в соцсетях. По их словам, если дозвониться до медиков все же получается, то доктора можно прождать целый день, а то и дольше.

«Вызвали скорую в 10 утра, до сих пор не приехала (на момент публикации было 23:24). Если улыбнется удача после часового ожидания дозвониться по номеру 103, то нам говорят — ожидайте, скорая к вам выехала. Это так у властей все под контролем?», — жалуется автор в паблике «Типичная Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях к записи тюменцы недоумевают: официальная статистика по коронавирусу не показывает стремительного роста, однако получить медицинскую помощь с каждым днем все труднее. «Я понять не могу, в связи с чем это все? По статистике заболеваемость не такая уж и большая. Нам говорят, что увеличили штат врачей. Тогда что за бардак? Где скорые, куда делись?», — написала в комментариях к посту жительница Тюмени Вера Михайлова.

13 октября губернатор Тюмени Александр Моор заявил, что город выведет на линию более 40 дополнительных машин неотложной помощи. Случится это только на следующей неделе. Кроме того, до конца этой недели все горячие линии медучреждений объединят в один колл-центр.

Однако ждать приезда неотложки тюменцы могут и сутки. Ранее об этом заявил заместитель главного врача городской станции скорой помощи Игорь Ярков. При этом он отметил, что время ожидания медики будут стараться сокращать.