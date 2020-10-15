У Данила Халимова были обнаружены признаки ОРВИ Фото: Спортивная школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе в Екатеринбурге

Заместитель начальника кадров управления МВД Екатеринбурга Данил Халимов, который умер после четырех суток на аппарате ИВЛ, будет похоронен 17 октября. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией. Они же уточняют, что у полицейского были все признаки коронавирусной инфекции, приведшей к пневмониии.

«В субботу, 17 октября, в 13:30 в доме „Вознесение“ на улице Серафимы Дерябиной пройдет прощание», — уточнил собеседник. О том, кто примет участие в панихиде, на момент публикации узнать не удалось.

Ранее источник URA.RU сообщил, что за несколько дней до смерти у Халимова были обнаружены признаки ОРВИ. Ему дважды вызывали скорую, но ему отказывали в госпитализации. В итоге он попал в реанимацию и умер спустя четыре дня. Он не успел получить результат теста на коронавирус. «Однако за четыре дня на аппарате ИВЛ у Данила буквально сгорели легкие», — рассказал собеседник URA.RU.

Халимов — известный спортсмен, призер международных соревнований по греко-римской борьбе, он отвечал за физподготовку полицейских. В 2003 году занял четвертое место на чемпионате мира и стал серебряным призером кубка мира. В 2004 году завоевал серебряную медаль чемпионата Азии, а на Олимпийских играх в Афинах был пятым.