Собянин раскрыл, переживет ли Москва новую волну коронавируса

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По мнению Сергея Собянина, Москва справится с новым вызовом Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Московские власти предпримут все возможные меры для того, чтобы не допустить ограничительных мер и дальнейшего закрытия бизнеса. Столица должна выдержать ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Со своей стороны будем делать все возможное, чтобы помогать. Сегодня главная наша помощь — не допустить локаута и закрытия бизнеса», — рассказал Собянин в интервью ТАСС.

По словам градоначальника, летняя ситуация с коронавирусом показала, что бизнес умеет очень быстро восстанавливаться после даже самых жестких ограничительных мер. Он подчеркнул, что объем торговли уже восстановился до прошлогодних показателей.

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