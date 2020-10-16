Собянин раскрыл, переживет ли Москва новую волну коронавируса

Московские власти предпримут все возможные меры для того, чтобы не допустить ограничительных мер и дальнейшего закрытия бизнеса. Столица должна выдержать ситуацию с распространением коронавируса. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Со своей стороны будем делать все возможное, чтобы помогать. Сегодня главная наша помощь — не допустить локаута и закрытия бизнеса», — рассказал Собянин в интервью ТАСС.
По словам градоначальника, летняя ситуация с коронавирусом показала, что бизнес умеет очень быстро восстанавливаться после даже самых жестких ограничительных мер. Он подчеркнул, что объем торговли уже восстановился до прошлогодних показателей.
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