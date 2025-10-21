Темная сторона Луны: где и как можно наблюдать новолуние в октябре 2025
В октябре 2025 года новолуние наступит 21 октября в 15:25 по московскому времени
В октябре наступит новолуние — фаза, когда естественный спутник находится на одной линии между Солнцем и Землей и при этом Луна обращена своей темной, неосвещенной стороной. Новолуние наступит 21 числа в 15:25 по московскому времени. Что такое новолуние и можно ли его увидеть — в материале URA.RU.
Астрономические явление для всех, но с нюансом
Новолуние в октябре 2025 года наступит 21 числа в 15:25 по московскому времени. В этот момент Луна будет находиться в созвездии Весов и полностью скроется от наблюдателей на Земле. Астрономическое новолуние фиксируется одновременно для всех на планете, независимо от местоположения наблюдателя.
Сразу после новолуния начнется фаза растущей Луны, которая продлится с 22 по 31 октября. Полнолуние ожидается уже в первых числах ноября. Астрономы подчеркивают, что в дни новолуния естественный спутник практически не виден из-за своего положения между Землей и Солнцем.
По словам астрологов, октябрьское новолуние в Весах может стать значимым астрономическим и астрологическим событием осени. Для жителей России и других стран это редкая возможность увидеть максимальное количество звезд и слабых космических объектов, которые обычно остаются невидимыми на фоне яркого лунного диска.
Можно ли увидеть новолуние
Стоит понимать, что наблюдение новолуния практически невозможно. В этот момент Луна находится на одной линии с Солнцем и скрыта в его лучах. Ее освещенная сторона направлена от Земли, поэтому она не видна на ночном небе. Как поясняют эксперты, это событие является скорее «энергетическим моментом», а не визуальным явлением. Единственным исключением является ситуация, когда новолуние совпадает с солнечным затмением, но в октябре 2025 года такого совпадения не ожидается.
Событие происходит одновременно для всей Земли и не зависит от местоположения наблюдателя. Тем не менее следом за новолунием, с 22 по 31 октября, начнется фаза растущей Луны. Именно в этот период на вечернем небе можно будет наблюдать постепенно увеличивающийся молодой месяц, который с каждым днем будет становиться все ярче и шире. Полнолуние наступит уже в следующем месяце, в начале ноября. Тогда естественный спутник будет находиться напротив Солнца, и ее диск будет полностью освещен.
