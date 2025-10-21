Украину предупредили об опасности из-за встречи Путина с Трампом

Если Зеленский не примет условия Москвы, то станет преградой для урегулирования конфликта, указано в материале Фото: Официальный сайт президента Украины

Саммит президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может стать самым опасным событием для Украины с момента начала конфликта. Об этом пишут иностранные СМИ.

«Предстоящий саммит в Будапеште может стать одним из самых опасных моментов, с которыми Украина столкнулась с первых дней начала конфликта», — указано в материале Bloomberg. Также отмечается, что если президент Украины Владимир Зеленский откажется от условий Москвы, то Трамп посчитает его преградой к достижению мира.