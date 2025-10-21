Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Украину предупредили об опасности из-за встречи Путина с Трампом

Bloomberg: саммит Путина и Трампа - один из самых опасных моментов для Украины
21 октября 2025 в 11:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Если Зеленский не примет условия Москвы, то станет преградой для урегулирования конфликта, указано в материале

Если Зеленский не примет условия Москвы, то станет преградой для урегулирования конфликта, указано в материале

Фото: Официальный сайт президента Украины

Саммит президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может стать самым опасным событием для Украины с момента начала конфликта. Об этом пишут иностранные СМИ.

«Предстоящий саммит в Будапеште может стать одним из самых опасных моментов, с которыми Украина столкнулась с первых дней начала конфликта», — указано в материале Bloomberg. Также отмечается, что если президент Украины Владимир Зеленский откажется от условий Москвы, то Трамп посчитает его преградой к достижению мира.

Ранее дипломатические усилия России по урегулированию украинского конфликта сопровождались эскалацией со стороны Киева, включая обстрелы гражданских объектов и теракты в приграничных регионах РФ, что отмечал МИД России. Аналогичная активизация наблюдалась во время предыдущих раундов переговоров и саммита на Аляске, а также в преддверии недели высокого уровня Генассамблеи ООН.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал