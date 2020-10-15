15 октября 2020

На Челябинскую область надвигается шторм

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, небо, туча, непогода, тучи, туча над городом, дождь
Непогода придет на Южный Урал в ночь на воскресенье (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Непогода осложнит начало выходных в Челябинской области. Штормовой ветер придет в регион уже в субботу, говорится в предупреждении МЧС.

«17 октября на территории Челябинской области ожидаются порывы ветра 17-22 метра в секунду», — говорится в SMS-рассылке чрезвычайного ведомства. Судя по прогнозу регионального гидрометцентра, усиление ветра до 15 метров в секунду начнется в ночь на субботу. Днем ветер наберет полную силу, начнутся дожди.

В воскресенье, 18 октября, заметно похолодает. Ночью столбик термометра опустится до минус 2-7 градусов. Днем он не будет подниматься выше 6-11 градусов. Схожую погоду обещают и в понедельник, 19 октября. С той лишь разницей, что днем опять обещают потепление до 19 градусов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...