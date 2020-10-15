В Тюмени деревья будут сажать в снег

В Тюмени высадка деревьев придется на первый снег Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюмени специалистам, которые занимаются озеленением, дали еще три недели на выполнение работ. Об этом шла речь на совещании в администрации города. Меж тем уже на следующей неделе в Тюмени обещают минусовую температуру и снег.

«Оставшиеся две-три недели посадочного сезона озеленителям необходимо отработать собранно», — отметил заместитель главы города Павел Перевалов. Эта информация изложена на сайте мэрии Тюмени.

По прогнозу синоптиков сайта accuweather.com, уже на следующей неделе температура воздуха в Тюмени понизится до минусовых значений. Также метеорологи обещают первый снег. При этом, как сообщает пресс-служба администрации, ранее выполнить все работы подрядчикам помешало как раз обратное.

«В текущем году коррективы внесли эпидемиологическая ситуация в стране и регионе и непривычная для нашего города продолжительная жара летом», — говорится в пресс-релизе мэрии. Там также приводятся слова сотрудников питомников, которые выращивают саженцы. Они утверждают, что чем позже посадишь дерево, тем меньше с ним хлопот на следующий год.

Тюмень славится своими парками и скверами. Близлежащие регионы «матрешки» таким похвастаться не могут. Многообразие зеленых насаждений — одно из направлений имиджевой политики столицы области.