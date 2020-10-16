Известно будущее шефа полиции Нижнего Тагила

Свердловский полицейский главк не готов расстаться с Ибрагимом Абдулкадыровым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Начальник полиции Нижнего Тагила Ибрагим Абдулкадыров продолжит службу в органах МВД после достижения 60-летия. Об этом сообщил URA.RU ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Разочарую тех, кто хотел бы, чтобы глава полиции Нижнего Тагила куда-то ушел, и порадую его сторонников. Полковник Абдулкадыров является достойным офицером и руководителем свердловского гарнизона полиции, и продолжит службу в органах МВД. Как долго он будет работать, зависит, в том числе, от того, насколько эффективно вверенный ему личный состав будет защищать тагильчан от проявлений криминала, а также от возрастных и иных факторов», — прокомментировал Валерий Горелых.

Ранее инсайдеры URA.RU в свердловских политических кругах говорили о том, что Абдулкадыров покинет службу в полиции и примет участие в выборах депутатов свердловского заксобрания или Госдумы РФ. 19 октября 2020 года главе УМВД Нижнего Тагила исполняется 60 лет — предельный срок нахождения на службе. Впрочем, решением главы регионального главка полномочия руководителя такого уровня могут ежегодно продляться вплоть до 65 лет.