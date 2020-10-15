Посылка со сладостями стала легче более, чем на килограмм Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Жевательного мармелада и шоколадной пасты не досчиталась жительница ЯНАО в посылке, полученной в одном из отделений Почты России в Новом Уренгое. Кроме того, как сообщила сама женщина в социальных сетях, вес оставшихся банок со сладкой пастой также не соответствовал заявленному.

«При получении посылки меня предупредили, что вес не соответствует заявленному. Вскрыли коробку и я проверила свой заказ, оказалось нет одной баночки шоколадной пасты весом 1 кг и ценой 300 рублей», — написала Екатерина Золотая в группе «ЧС Новый Уренгой» социальной сети «ВКонтакте». Получательница написала претензию, забрав содержимое посылки в пакете, а уже дома обнаружила, что вскрыт пакет с мармеладом, а в оставшихся банках с пастой тоже не хватает содержимого.

По словам женщины, она даже подумать не могла, что почтовые работники «способны залезть прямо в банку с продуктом и выжрать половину». Судя по чекам, приложенным Екатериной, вес отправленной и доставленной посылок отличается почти на 1,2 кг.

При этом подписчики отмечают, что в посылках в Новом Уренгое часто пропадает часть содержимого. Некоторые из-за этого даже решили отказаться от услуг Почты России, обращаясь к альтернативных вариантам.

Получить комментарии представителей оператора по данному инциденту не удалось. По известным телефонам в ямальском управлении «Почты России» никто не ответил, ответ на письменный запросы агентства на момент публикации не поступил.

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Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»