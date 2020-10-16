Депутат Екатеринбурга пустит деньги избирателей на статую Ленина

В мэрии обещают исполнить просьбу Риммы Скомороховой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Лидер фракции КПРФ в гордуме Екатеринбурга Римма Скоморохова потратит «депутатский миллион» на реконструкцию памятника Ленину возле школы в Орджоникидзевском районе. Об этом URA.RU сообщил источник и подтвердила сама Скоморохова. Она уже направила соответствующую заявку в городскую администрацию.

«Депутатским миллионом» неформально называют бюджетные средства, которые городские власти (50% — мэрия, 50% — район) выделяют депутатам для исполнения поступающих им наказов избирателей. Каков размер этой суммы, до конца не ясно: глава города Александр Высокинский настаивает на двух миллионах рублей, его заместитель по финансам Марина Андрусь — на 1,5 миллиона (ее называют сторонницей жесткой экономии).

Ранее в кулуарах депутаты жаловались на то, что мэрия не исполняет свои обязательства в рамках этой программы. В ответ на это Высокинский, борющийся за поддержку думы в преддверии согласования бюджета на 2021 год, поручил подчиненным ускориться. Сейчас сотрудники администрации обрабатывают заявки депутатов.

Внимание чиновников привлекла просьба Скомороховой. «Она попросила отремонтировать памятник Ленину возле одной из школ: бетонная плита, на которой стоит постамент, начала проседать. Сейчас смотрим, как можно это сделать подешевле. Только непонятно, зачем в 2020 году ремонтировать памятник Ленину», — поделился инсайдер. В разговоре с корреспондентом Скоморохова заявила, что ее инициатива основана на обращениях местных жителей. Также депутат отметила, что реконструкция монумента обойдется бюджету менее чем в миллион рублей, но не уточнила сумму.