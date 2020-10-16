16 октября 2020

Степанакерт вновь под обстрелом. В городе взрывы и сирена

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревня Кармир Шука после обстрела ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, последствия обстрела
В городе звучит сирена воздушной тревоги Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Столица Нагорного Карабаха — Степанакерт вновь находится под обстрелом со стороны ВС Азербайджана. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

В городе звучит сирена воздушной тревоги, прогремело несколько взрывов. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Турция сразу же заявила о полной поддержке Азербайджана. В октябре главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Москве и заключили соглашение о перемирии, но оно сразу же стало нарушаться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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