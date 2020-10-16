Столица Нагорного Карабаха — Степанакерт вновь находится под обстрелом со стороны ВС Азербайджана. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.
В городе звучит сирена воздушной тревоги, прогремело несколько взрывов. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха обострился в конце сентября. Турция сразу же заявила о полной поддержке Азербайджана. В октябре главы МИД Азербайджана и Армении провели переговоры в Москве и заключили соглашение о перемирии, но оно сразу же стало нарушаться.
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