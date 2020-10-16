ВОЗ заявила о проблеме в борьбе с распространением коронавируса

Из-за одновременного распространения гриппа и коронавируса возникает сложность для системы здравоохранения. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Одновременное циркулирование гриппа и COVID-19 может представлять проблему для систем и учреждений здравоохранения, поскольку обе эти болезни имеют много схожих симптомов», —цитирует Гебрейесуса РИА «Новости». По его словам, меры по борьбе с СOVID-19 эффективны и для предотвращения распространения гриппа. Среди них — ношение масок, соблюдение социальной дистанции и проветривание помещений.
Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко подтвердил случаи повторного заражения коронавирусом. При этом он отметил, что подобные случаи носят единичный характер.
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