16 октября 2020

ВОЗ заявила о проблеме в борьбе с распространением коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Город во время режима самоизоляции. Сургут, медицинская маска, вирус, люди в медицинских масках, санитарные нормы
Меры по борьбе с СOVID-19 эффективны и для предотвращения распространения гриппа, рассказал глава ВОЗ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за одновременного распространения гриппа и коронавируса возникает сложность для системы здравоохранения. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Одновременное циркулирование гриппа и COVID-19 может представлять проблему для систем и учреждений здравоохранения, поскольку обе эти болезни имеют много схожих симптомов», —цитирует Гебрейесуса РИА «Новости». По его словам, меры по борьбе с СOVID-19 эффективны и для предотвращения распространения гриппа. Среди них — ношение масок, соблюдение социальной дистанции и проветривание помещений.

Ранее главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко подтвердил случаи повторного заражения коронавирусом. При этом он отметил, что подобные случаи носят единичный характер.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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