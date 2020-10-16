16 октября 2020

Проценко подтвердил случаи повторного заражения коронавирусом

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Территория БСМП. Курган, скорая помощь, фельдшер, машина скорой помощи, коронавирус
Переболевшие COVID-19 граждане могут подцепить инфекцию повторно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в России. С таким заявлением выступил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

При этом он отметил, что подобные случаи носят единичный характер. «Единичные наблюдения есть. А раз есть единичные наблюдения, то, наверное, отрицать этот факт сложно. Другое дело, что все эти случаи на руке помещаются, поэтому настолько ли это выраженная клиническая проблема, пока непонятно», — цитирует Проценко ТАСС.

Ранее Проценко заявил, что вторая волна коронавируса в Москве будет интенсивнее первой. По его словам, рост заболеваемости коронавирусом вызван тем, что граждане перестали соблюдать меры предосторожности. Врач напомнил, что несерьезное отношение к гигиене и несоблюдение социальной дистанции помогают COVID распространяться.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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