Проценко подтвердил случаи повторного заражения коронавирусом

Случаи повторного заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в России. С таким заявлением выступил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.
При этом он отметил, что подобные случаи носят единичный характер. «Единичные наблюдения есть. А раз есть единичные наблюдения, то, наверное, отрицать этот факт сложно. Другое дело, что все эти случаи на руке помещаются, поэтому настолько ли это выраженная клиническая проблема, пока непонятно», — цитирует Проценко ТАСС.
Ранее Проценко заявил, что вторая волна коронавируса в Москве будет интенсивнее первой. По его словам, рост заболеваемости коронавирусом вызван тем, что граждане перестали соблюдать меры предосторожности. Врач напомнил, что несерьезное отношение к гигиене и несоблюдение социальной дистанции помогают COVID распространяться.
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