Петросян высказался о второй беременности молодой супруги

Юморист Евгений Петросян прокомментировал слухи о второй беременности супруги Татьяны Брухуновой. В разговоре с журналистами он заявил, что информация недостоверна.
«Она [информация] не соответствует действительности. Сенсации нет. Это утка», — цитирует Петросяна ФАН. Поводом для слухов стали фотографии в Instagram Брухуновой, на которых поклонники заметили округлившийся живот.
Евгений Петросян и его экс-помощница Татьяна Брухунова тайно расписались в Кутузовском ЗАГСе в начале декабря 2019 года. Об их романе стало известно годом ранее. Параллельно с новыми отношениями Петросян разводился со своей четвертой женой юмористкой Еленой Степаненко. Слухи о том, что в семье юмориста и его молодой жены родился ребенок, появились еще в марте этого года.
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