16 октября 2020

Петросян высказался о второй беременности молодой супруги

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Евгений Петросян. Екатеринбург, петросян евгений
Поклонники заметили округлившийся живот жены Петросяна Фото: Alexey Yushenkov / wikimedia.org / CC BY-SA 3.0

Юморист Евгений Петросян прокомментировал слухи о второй беременности супруги Татьяны Брухуновой. В разговоре с журналистами он заявил, что информация недостоверна.

«Она [информация] не соответствует действительности. Сенсации нет. Это утка», — цитирует Петросяна ФАН. Поводом для слухов стали фотографии в Instagram Брухуновой, на которых поклонники заметили округлившийся живот.

Евгений Петросян и его экс-помощница Татьяна Брухунова тайно расписались в Кутузовском ЗАГСе в начале декабря 2019 года. Об их романе стало известно годом ранее. Параллельно с новыми отношениями Петросян разводился со своей четвертой женой юмористкой Еленой Степаненко. Слухи о том, что в семье юмориста и его молодой жены родился ребенок, появились еще в марте этого года.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...