16 октября 2020

Врач предупредил об опасности антибиотиков при коронавирусе

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Врач не рекомендует пить антибиотики и противовирусные средства просто для профилактики Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Люди в условиях пандемии начали принимать антибиотики без назначения врача для профилактики коронавируса. Это может привести к привыканию организма к ним, сообщает аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.

«Помимо неизвестных побочных явлений, мир может ждать высокая резистентность к антибиотикам», — приводит слова Бессмертного радио Sputnik. Врач уточняет, что через пару лет можно столкнуться с проблемой лечения даже обычной пневмонии, так как из-за бесконтрольного приема антибиотиков человечество вырастит патогенную флору, устойчивую к ним.

Принимать противовирусные лекарства в качестве профилактики также не стоит. Бессмертный утверждает, что большинство из них имеет низкую эффективность и множество побочных эффектов. Ранее об этом также заявлял главный научный сотрудник центра Гемалеи Альберт Альтштейн. По его словам, полагаться на них даже при лечении нельзя из-за недоказанной эффективности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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