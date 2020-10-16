Врач предупредил об опасности антибиотиков при коронавирусе

Люди в условиях пандемии начали принимать антибиотики без назначения врача для профилактики коронавируса. Это может привести к привыканию организма к ним, сообщает аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный.
«Помимо неизвестных побочных явлений, мир может ждать высокая резистентность к антибиотикам», — приводит слова Бессмертного радио Sputnik. Врач уточняет, что через пару лет можно столкнуться с проблемой лечения даже обычной пневмонии, так как из-за бесконтрольного приема антибиотиков человечество вырастит патогенную флору, устойчивую к ним.
Принимать противовирусные лекарства в качестве профилактики также не стоит. Бессмертный утверждает, что большинство из них имеет низкую эффективность и множество побочных эффектов. Ранее об этом также заявлял главный научный сотрудник центра Гемалеи Альберт Альтштейн. По его словам, полагаться на них даже при лечении нельзя из-за недоказанной эффективности.
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