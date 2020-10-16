В центре Гамалеи назвали препараты от коронавируса бесполезными

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Химико-фармацевтический центр УрФУ. Екатеринбург, таблетки, лекарство, триазавирин, химическая лаборатория, препарат
Анатолий Альтштейн уверен, что хороших противовирусных препаратов не существует Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Эффективность существующих лекарств от коронавируса не доказана, поэтому нельзя полагаться на них при лечении. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Лекарства от коронавируса токсичны и неэффективны», — рассказал Альтштейн. По его словам, нельзя быть уверенным, что эти средства помогут.

«Хороших, настоящих противовирусных препаратов не существует», — подчеркнул Альтштейн. Он считает, что вылечить коронавирус можно с помощью интерферонов. Однако вирусолог усомнился, что на российском рынке есть «хорошие» средства, содержащие эти вещества.

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в разговоре с URA.RU рассказал, что существуют альтернативные способы лечения COVID-19. «Врачи при коронавирусе дают тромболитики, потому что при болезни в органах образуются тромбы», — поделился Аграновский. Он отметил, что пациентам также может помочь переливание плазмы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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