В центре Гамалеи назвали препараты от коронавируса бесполезными

Анатолий Альтштейн уверен, что хороших противовирусных препаратов не существует Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Эффективность существующих лекарств от коронавируса не доказана, поэтому нельзя полагаться на них при лечении. Об этом в беседе с URA.RU рассказал вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Лекарства от коронавируса токсичны и неэффективны», — рассказал Альтштейн. По его словам, нельзя быть уверенным, что эти средства помогут.

«Хороших, настоящих противовирусных препаратов не существует», — подчеркнул Альтштейн. Он считает, что вылечить коронавирус можно с помощью интерферонов. Однако вирусолог усомнился, что на российском рынке есть «хорошие» средства, содержащие эти вещества.

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в разговоре с URA.RU рассказал, что существуют альтернативные способы лечения COVID-19. «Врачи при коронавирусе дают тромболитики, потому что при болезни в органах образуются тромбы», — поделился Аграновский. Он отметил, что пациентам также может помочь переливание плазмы.