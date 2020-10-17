Сотрудники полиции уже не справляются с количеством уголовных дел Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полицейская реформа в России грозит возможным увеличением уровня преступности, так как приведет к оттоку из ведомства квалифицированных кадров. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился источник в силовых структурах.

«В настоящее время МВД испытывает сильный дефицит квалифицированных кадров. Реформа приведет только к усугублению ситуации», — считает собеседник агентства.

Силовик уверен, что реформа коснется в первую очередь тех, кто работает «на земле». Так как ее авторы предлагают сокращать имеющиеся в ведомстве вакансии, что приведет к усугублению сложившегося кадрового дефицита среди таких сотрудников.

По словам источника, нехватка кадров уже привела к тому, что в следственных отделах скопилось огромное количество материалов, рассмотрение которых не укладывается в сроки. Действующие сотрудники находятся в постоянном стрессе из-за ненормированного графика работы.

Ранее стало известно, что Минфин РФ предложило провести реформу Министерства внутренних дел. В частности, предлагается сократить число сотрудников на 10%, а также увеличить выслугу лет для ухода на пенсию с 20 до 25 лет.