Новая категория россиян получила право на досрочную пенсию

Чтобы получить право на досрочную пенсию, нужно соблюсти несколько условий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С первого января 2021 года расширится список россиян, которые смогут выйти на пенсию досрочно. Об сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Речь идет о многодетных матерях. Если женщина имеет четырех детей, пенсию ей назначат в 56 лет, то есть на четыре года раньше, чем остальным. Для этого нужно подтвердить 15 лет страхового стажа и воспитание до восьми лет. Отмечается, что уход за детьми до достижения ребенком полутора лет также включается в стаж. Кроме того, следует накопить не менее 30 пенсионных коэффициентов. Матери троих детей, достигшие возраста 57 лет, смогут выйти на пенсию раньше срока с 2023 года. Это будет касаться женщин 1966 года рождения и моложе.

Nation news напоминает, с Нового года увеличивается список россиян, рассчитывающих на раннюю пенсию. Таким правом будут обладать некоторые специалисты, работающие в опасных и тяжелых условиях, а также вредной среде.