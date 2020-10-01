Россиянам вернут часть денег из ПФР

Владимир Путин подписал новый закон, касающийся пенсионеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который вносит поправки в Налоговый кодекс, уточняющие возврат пенсионных взносов. Речь идет о средствах, которые выплачены в излишнем количестве для обязательного пенсионного страхования, уточняется на официальном сайте правовой информации.

«Закон уточняет, что сумма излишне уплаченных взносов на обязательное пенсионное страхование не подлежит возврату, если данная сумма учтена по индивидуальной части тарифа на счете застрахованного, которому на момент представления заявления о возврате назначена страховая пенсия», — объясняет ТАСС. По решению суда ограничение права страхователя не соответствует российской Конституции.

Изменения коснутся ограничения, установленного только из-за одного факта учета данных о взносах на счетах застрахованных, уточнили журналисты. Закон начнет действовать с 1 января 2021 года.