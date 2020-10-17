17 октября 2020

Полковник из США назвал возможный сценарий третьей мировой войны

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Антитеррористические учения «Мирная миссия - 2018». Челябинск, армия, оружие, вооружение, танк, выстрел, война
В будущем военные действия будут проходить не только на суше (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Будущее межгосударственных войн включит в себя не только неядерные проявления насилия на суше, море и в воздухе, но также и конфликты в области космоса и киберпространства. Об этом заявил профессор по вопросам национальной безопасности Военно-морского колледжа США подполковник Уильям Адлер.

«В любой будущей войне противники вроде Китая, России и даже Северной Кореи подвергнут нападению внутренние территории США. Эти атаки включат в себя использование кибер-электромагнитного спектра», — рассказал изданию The National Interest Адлер. При этом он напомнил о позиции начальника штаба армии США генерала Марка Милли, который считают, что в будущем уровни боевых потерь смогут конкурировать с показателями Второй мировой войной.

Наличие цифровых инструментов и относительная легкость доступа к целям позволят противникам развернуть наступательные операции на всех сетевых киберпространствах. Эти действия, по мнению Адлера, нарушат работу коммуникационных, финансовых и транспортных сетей, необходимых для восстановления всех национальных военных сил и средств. Поэтому эксперт призвал США переформировать армию и наделить ее высокообъемным потенциалом.

Ранее эксперты из Военно-исторического музея Дрездена рассказали, что считают Т-72 лучшим танком для третьей мировой войны, передает телеканал 360. Военный политолог Владимир Богатырев подчеркнул, что по совокупности характеристик Т-72 превосходит зарубежные аналоги, уточняет радио Sputnik.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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