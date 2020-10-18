18 октября 2020

В Москве допустили введение новых ограничений по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт
Власти Москвы могут распространить новую систему контроля за людьми на рестораны и магазины Фото: Антон_Белицкий © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Если система регистрации людей при входе в московские ночные заведения окажется успешной, ее могут распространить на салоны красоты, непродовольственные магазины или рестораны. Такое предположение сделал глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Если система [чек-инов] заработает, вполне возможно другие отрасли присоединятся к ней, те же самые салоны красоты, магазины непродовольственные, например, либо рестораторы», — сказал чиновник в интервью ресторатору Дмитрию Левицкому, который опубликовал запись беседы на своей странице в Instagram. Немерюк при этом добавил, что подобная система может стать альтернативой полному закрытию заведений.

С 19 октября доступ в московские развлекательные заведения, открытые с 00:00 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов. При входе в заведение посетители должны будут перейти по ссылке через QR-код или отправить сообщение на номер 7377. Такая мера, как отмечается, призвана сократить число заражений коронавирусом. Если в клубе будут выявлены инфицированные, другие посетители должны будут пройти тест.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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