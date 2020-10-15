Собянин вводит новые ограничения по коронавирусу

Сергей Собянин пытается сократить количество заражений коронавирусом в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин разрешил посещать ночные клубы в Москве только тем, кто прошел регистрацию по номеру телефона. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте главы города.

«С 19 октября доступ в развлекательные заведения, открытые с 00:00 часов ночи до 6 часов утра, будет возможен только при условии регистрации номеров телефонов», — говорится на сайте. Отмечается, что при входе в заведение посетители должны будут перейти по ссылке через QR-код или отправить сообщение на номер 7377.

Эта мера призвана сократить количество заражений коронавирусом в Москве. Если в ночном клубе будут выявлены инфицированные, другие посетители должны будут пройти тест на COVID-19, говорится на сайте мэра.

URA.RU предсказывало такой вариант развития событий. Ранее были ужесточены другие меры — к примеру, учащиеся школ Москвы с 6 по 11 класс уже переведены на дистанционное обучение, передает « Утро.ру ». Далее такие меры могут повторить в других регионах РФ.