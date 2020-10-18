Госдума рассмотрит законопроект о запрете хранения денег за рубежом для членов Совбеза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На одном из ближайших заседаний депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете членам Совета Безопасности хранить деньги в иностранных банках, расположенных за пределами страны. Документ ранее был внесен в парламент президентом РФ Владимиром Путиным во исполнение поправок в Конституцию.

«Законопроектом уточняются задачи и функции Совета Безопасности РФ и дополняется положением о том, что зампредседателя СБ, секретарю СБ, постоянным членам СБ и членам Совета Безопасности запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами России», — пишет «Парламентская газета».

Заместителем председателя Совбеза является Дмитрий Медведев. В число постоянных членов ведомства , в том числе, входят директор ФСБ Александр Бортников, глава администрации президента Антон Вайно, председатель Госдумы Вячеслав Володин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, а также главы МВД, МИД и Минобороны — Владимир Колокольцев, Сергей Лавров и Сергей Шойгу.

Кроме того, аналогичный запрет распространяется и на уполномоченного по правам человека. Сейчас эту должность занимает Татьяна Москалькова.