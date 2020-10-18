Доктор Мясников оценил идею Жириновского о закрытии границ РФ

Он отметил, что рост числа случаев COVID-19 не связан с выездами за границу Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне не могли спровоцировать вторую волну коронавируса выездами за рубеж, поэтому предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о закрытии границ РФ неправильное. Соответствующее заявление сделал доктор и телеведущий Александр Мясников в своем telegram-канале.

«Жириновский призвал запретить нашим гражданам выезжать за границу. По его мнению, именно туристы привезли „вторую“ волну коронавируса. И не правда, и неправильно», — написал Мясников. Он отметил, что рост числа случаев заражения COVID-19 в России не связан с выездами за границу.

Мясников подчеркнул, что коронавирус не исчезнет и число новых случаев всегда будет расти. Резкий прирост в начале осени спрогнозировали специалисты, и он не был неожиданным, добавил доктор. Он уточнил, что нельзя паниковать, потому что пандемия коронавируса уже контролируется и 20 миллионов россиян успели переболеть.

Раннее Жириновский в своем telegram-канале заявил, что россиянам нужно запретить отдыхать за границей. Лидер ЛДПР считает, что вспышка коронавируса в РФ связана с путешествиями за рубеж. Сам Жириновский уже сделал прививку от коронавируса, передает RT.