Жириновский хочет срочно запретить россиянам отдыхать за границей

Владимир Жириновский призвал запретить отдых за пределами РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом необходимо в срочном порядке запретить россиянам отдыхать за границей. Такое мнение в своем telegram-канале выразил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По мнению политика, решение возобновить туристический поток из РФ в южные страны, включая Турцию, было принято преждевременно, поскольку именно туристы привезли с Юга «вторую волну» COVID-19. «В связи с вспышкой ковида в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях, а ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны», — считает Жириновский. В будущем, продолжил он, поездки нужно возобновлять только в те государства, где эпидемия остановлена.

На днях Росавиация сообщила о возобновлении сообщения еще с двумя странами — Сербией и Кубой. Перелеты в эти страны начались с 15 октября, а с 1 ноября полеты возобновятся в Японию.